Чи здатна Україна подолати труднощі: результати опитування

29 грудня 2021 , 14:54
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Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Лише 20% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку. 18% співгромадян впевнені, що зі своїми проблема наша країна зможе впоратись вже у найближчий час.

Про це мовиться в результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, яке проводили разом з Центром Разумкова. Оцінку подій в українців запитували з 17 до 22 грудня.

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Понад 65% українців вважають, що події "йдуть" у неправильному напрямку

Лише 20% респондентів висловили думку, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. У 65,5% – протилежна думка, що усе відбувається не так, як слід. Наприкінці 2020 року показники були ще песимістичнішими: 16,5% та 67% – відповідно.

18% вважають, що Україна незабаром подолає проблеми

  • Тільки 18% опитаних вважають, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі, які існують, протягом наступних кількох років.
  • 54% ˗ що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі.
  • 18% – що не здатна їх подолати.

Щодо минулорічних показників, то ситуація практично не змінилась: 19%, 51% і 18%, відповідно.

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Що відомо про опитування 


Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

В опитуваннях цікавляться оцінкою українцями 2021 року

Зазначимо, що нещодавно "Рейтинг" оприлюднив результати опитування щодо того, як українці проводили своє дозвілля у році, що минає.

Цікаві результати:

  • 20% опитуваних відвідували кафе та ресторани.
  • Кожен десятий українець був у туристичних поїздках.
  • 12 – 15% опитуваних ходили по гриби чи збирали ягоди.
  • 11% українців рибалили.
  •  2% – полювали.
  • 20% українців займались образотворчим мистецтвом
  • 12%  –  танцями, співом та грою на інструментах.
  • Менше ніж 10% українців відвідували концерти, кінотеатри, нічні клуби. 

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Автор: Ірина Пундор