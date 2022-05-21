Здатна врятувати життя, – у Зеленського пояснили, якого озброєння зараз бракує Україні

Партнери надають Україні дуже серйозну військову підтримку, проте певний типів озброєння все ж недостатньо. Зокрема, нашим захисникам досі потрібно більше певного важкого озброєння.

Певне оснащення може врятувати не лише воїнів, а й багато життів цивільних жителів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ керівника Офісу президента Андрія Єрмака в аналітичному центрі Chatham House 19 травня.

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Політик наголосив, що підтримка України в цій війні є не лише питанням морального вибору. Адже це також інвестиція у європейську та світову безпеку, якій зараз загрожує Росія. Представники цієї країни вже не раз натякали на те, що могли б напасти й на інші держави континенту.

В умовах військового протистояння зброя справді є найголовнішою потребою. Адже зараз наша армія має протистояти противнику, який не лише чисельно переважає, а й готувався до війни багато років.

Назвав конкретну військову машину

Як приклад озброєння, якого зараз не вистачає, Єрмак навів MLRS – американську реактивну систему залпового вогню на гусеничній базі "Бредлі". У ЗСУ поки немає такої техніки.

Така техніка здатна врятувати життя наших людей. Не лише військових. Адже для росіян мирні мешканці України теж є легітимними цілями. Як і цивільна інфраструктура,

– сказав глава ОП.

Він додав, що зараз втрата часу обходиться надто дорого – в усіх сенсах цих слів. Зокрема, постійний ядерний шантаж з боку Росії, а також спричинення глобальної харчової кризи блокуванням наших портів.

Невдовзі це може змінитися

Сенат США 19 травня ухвалив безпрецедентно велику підтримку України – 40 мільярдів доларів. За ці гроші наша держава зможе частково покрити втрати, яких зазнає кожного місяця повномасштабної війни.

Окрім цього, президент країни Джозеф Байден має підписати закон про надання Україні додаткового озброєння на 100 мільйонів. При цьому вже ухвалений ленд-ліз, який значно полегшує та пришвидшує надсилання військової допомоги. Також важливим є той факт, що не лише США надають Україні важку зброю та бойову техніку.

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