Здавали територію, – Давидюк сказав, яке має бути покарання для Королевської та її чоловіка

Напередодні скандальна Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяву на складання депутатських мандатів. Ці люди – поплічники Віктора Медведчука, і вони мали бути призначені гауляйтерами.

Зараз такі персонажі почали відчувати певний тиск і дискомфорт. А, вочевидь, комфорт вони дуже люблять і цінують. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Місце цих покидьків – у в'язниці

Королевська, Солод та інші зрадники розуміють, що візит у парламент може обернутися для них неможливістю виїзду з країни. Ба більше, мандат ускладнює для них придбання нерухомості у Європі.

"Головне, що суспільство не хоче бачити цих покидьків народними депутатами та ОПЗЖ в українському парламенті. Єдине місце, яке для них є в Україні – це тюрма. Можуть доплатити, і камера буде чистішою, можуть не доплачувати, і вона буде менш комфортна. Але це точно не мають бути Дубай, Ніца, Відень – місця, які вони обмилували для своїх батальйонів", – наголошує Давидюк.

Це питання, переконаний він, давно потрібно було підійняти. Вся фракція ОПЗЖ має бути позбавлена мандатів.

Треба приймати закон про рашизм. Визнавати ідеологію російського імперіалізму та "рускава міра" злочинною, бо це те саме, що робили фашисти,

– підкреслив політолог.

І треба зробити так, щоб в український парламент більше ніколи не зайшла партія, яка пропагуватиме використання російської мови та встановлення пам'ятників Пушкіну чи Леніну.

Україну треба очистити, щоб вона була прекрасна центральноєвропейська країна – як Польща, Чехія чи Німеччина. Чомусь у Франції ми не бачимо "партію любителів Путіна", "партію російської культури" чи "партію російської церкви",

– зазначає Давидюк.

Саме тому мандати потрібно забирати, переконаний він, аби вберегти українське майбутнє від таких персонажів та ідей.

Політолог вважає, що нашим силовим органам потрібно поспішати – затримати та конфіскувати їхні кошти, тому що це – колабораціонізм та робота на злочинний режим. Необхідно відкривати кримінальні справи. "Ви думаєте, що Королевська чесно заробила свої гроші й закон не порушувала? Попитайте в чорнобильців", – каже політолог.

Щодо решти ОПЗЖ теж велика кількість питань. Як зауважує Давидюк, нашим силовикам потрібно наповнювати бюджет коштом грошей колаборантів топового рівня.

Знов таки, Бойко не має озвучувати, що Королевська склала мандат. Він сам має бути одним з тих, хто сидить на лаві підсудних і невдовзі поїде на обмін, як і Медведчук. Вибачте, але за нього ми 500 людей взяли,

– відзначив політолог.

Однак серйозне питання – де гроші Медведчука? Так, нерухомість у Києві залишилася. "Чому це все не в бюджеті? Чому ми маємо брати кошти у борг? Чому зарплата солдата, який не на передовій, зараз має зменшитися до 14 тисяч?", – зауважує Давидюк. Так не може бути. Хлопці, які віддають свої життя, мізки й таланти не можуть отримувати такі гроші.

Натомість кілька мільярдів доларів Медведчука підвисають у повітрі. Ви пів року годуватимете українську армію цими грошима! Де Суркіс? Те, що він носить футболку збірної України не означає, що він для нашої держави хоч щось зробив,

– акцентував Микола Давидюк.

Ці питання мають бути доведені до суду. Когось на обмін, когось – у в'язницю. "Російське кодло має завершити своє існування в державі Україна, і вони точно не повинні сидіти у Верховній Раді", – стверджує політолог.

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Суспільство спуску не дасть

Певна робота ведеться – не по всіх і не одразу. Але завдяки журналістам вона підсвічується і силовикам нагадують, що не усі домашні завдання виконуються. "Я думаю, зараз вони активізуються. Не лише по треку корупції, а й по треку колаборантів, які сидять у Верховній Раді", – впевнений Давидюк.

Крім того, вони сидять в олімпійському комітеті, в місцевих радах, чиновниками середнього рівня, в бізнесі. Та сама Королевська має чимало харчових брендів й товарів іншого призначення, які вона продавала українцям і нормально почувалася.

Щоправда, сиділа у Дубаї із Солодом, і життя в них явно було солодке. Чомусь про українців вони не думали. Вона перша здала Луганщину, де народилася і обиралася. Ці люди здавали території, їм точно не можна пробачати,

– пояснив політолог.

Варто згадати Хорошковського. Цей персонаж також, акцентує Давидюк, "великий патріот". "Живе у Bulgari – найдорожчий готель у світі! Він митницю усю розграбував за часів Ющенка, займався колабораціонізмом пізніше – а в нас до нього немає питань. Дивно. Але журналісти показують, куди потрібно спрямовувати зусилля. Ці щури готові ділитися мільйонами, щоб зберегти мільярди", – звертає увагу Давидюк.

Політолог переконаний, що невдовзі буде чимало підозр й термінів. Річ у тім, що населення спуску не дасть.

Солдати, які воюють на фронті, точно не хочуть, щоб відбілили ОПЗЖ і дали можливість їм обиратися у нову Верховну Раду. Країна змінилася, вона рухається вперед – не для того, щоб хтось набивав собі політичні бали чи думав, що з Карлових Варів повернеться в Україну й розповідатиме, як нам жити й любити російську мову та Путіна,

– відмічає політолог.

Усі вони мають відповісти перед своїми виборцями за те, що путінські ляльковики прийшли в Україну вбивати людей. Це питання потрібно переводити у серйозну площину. "Якщо Королевська одним чеком оплачує 10 мільйонів доларів, вона їх тяжкою працею заробила?", – говорить Давидюк.

Бізнес нардепки працював на окупованих територіях, де вона не платила податки. І завозила товари, додає політолог, через білоруські прокладки, начеб-то об'їжджаючи територію Росії, а насправді – платила на блокпостах. "Це ж теж питання колаборації й фінансування тероризму", – визнає політолог.

На думку Давидюка, зараз журналісти додадуть фактажу, а силові органи почнуть закривати ці питання.

"Вони самі почали здавати мандати, тому що злякалися і зрозуміли: їх тут ніхто просто так не залишить", – резюмував Давидюк.

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