"Здай Пушкіна на Пушкінській": харків’яни можуть донатити на ЗСУ макулатурою

У Харкові набирає обертів акція, в якій містянам пропонують позбутися старих непотрібних книжок. Приносити їх можна у кав’ярню на Пушкінській - власне, звідси і походить назва акції "Здай Пушкіна на Пушкінській". Організатори вже зібрали 150 кілограмів книжок.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона зазначила, акція безстрокова. Утім, організатори планують зібрати до півтонни макулатури.

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Про організаторів та учасників акції

Організатори акції – журналісти одного з місцевих видань. Вони залучилися підтримкою кав’ярні, яка стала своєрідним пунктом прийому макулатури, і розташована саме на вулиці Пушкінській. Звідси і пішла назва проєкту.

"Вона не про боротьбу з російською літературою, як дехто сприйняв цю акцію. Вона здебільшого про те, якщо у вас є непотрібні книжки, які ви вважаєте зайвим брухтом на своїх книжкових полицях, то їх можна здати, принести і цим допомогти ЗСУ", – наголосила журналістка в ефірі.

Ініціатор акції Ярослав Устіч підкреслює: 50% учасників акції – люди похилого віку.

Вони приносять бібліотеки свої старі, бібліотеки своїх сусідів, які, на жаль, загинули через обстріли. Їх діти, я чув такі історії, зараз воюють і вони усіма своїми силами, як можуть намагаються допомагати,

– розповів він.

До речі, до акції можуть долучитися не тільки харків’яни, але й мешканці інших міст. Можна надіслати непотрібні книги поштою. Загалом планується зібрати до півтонни макулатури. Її організатори здаватимуть до загального пункту прийому вторинної сировини, а виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.

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Позбулися й старих назв вулиць

Крім непотрібних книг, у Харкові позбуваються й проросійських назв вулиць. Так, уже замість Московської та інших з’явилося 18 нових найменувань: Лісова пісня, Козацька слава, Гостомельська, Треооборонівська.

"Вони сучасні, проукраїнські насамперед. А також повернули старі назви вулиць. Тепер є Пушкарна і вулиця, і провулок. Це перший пакет таких переназв – 18 вулиць, далі буде ще. Якщо вірити активістам, то в Харкові біля 2,5 тисяч топонімів потребують перейменування", – додала Анна Черненко.

До слова, сьогодні роковини удару по Харківській ОДА. За рік повномасштабної війни місто чи не щодня потерпає від важких обстрілів окупантів. Утім, продовжує жити і допомагати військовим ЗСУ.

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