Наразі здається, що ми програли, – Тихановська про опозицію у Білорусі

Світлана Тихановська заявила, що наразі білоруська опозиція – "втратила вулиці". Однак масові протести у країні продовжаться. Можливо, навесні.
Джерело:"Белсат"
Наразі опозиціонерам необхідно покращити свою організацію.
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Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насиллям режиму проти протестувальників – у них є зброя, у них є сила, так що так, наразі здається, що ми програли,
– зауважила Тихановська.
Водночас здаватися Тихановська не має наміру. Вона розповіла, що різні опозиційні об'єднання намагаються стати командою: на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.
За словами Тихановської, стратегія полягає у тому, щоб постійно тиснути на режим, аж доки люди не будуть готові знову вийти на вулиці. Можливо, це станеться вже навесні.
Що наразі відбувається у Білорусі
- Максиму Знаку та Марії Колесниковій висунули нові звинувачення. Опозиціонерам інкримінують змову з метою захоплення державної влади. Окрім того, їх звинувачують у створенні екстремістського формування.
- Тим часом силовики продовжують затримувати людей. Напередодні Дня Валентина, 14 лютого, у Смолевицькому районі поліція перервала публічну репетицію концерту. Серед 68 затриманих – підлітки та музиканти. Свої дії поліція пояснила тим, що під виглядом концерту зібралися "активісти деструктивних телеграм-каналів".
- Самопроголошений президент Лукашенко відзначився новою заявою. Тепер він розповів, що планує розвивати у країні "хороший націоналізм".