Здебільшого без світла, газу, тепла й води, – глава ОВА про ситуацію в Чернігові
Джерело:Чернігівська ОДА
Здебільшого у Чернігові відсутнє електропостачання, немає води, тепла та газу. Місто відрізане від усіх мереж забезпечення.
Однак працюють бригади обленерго, Чернігівгаз і водоканал, тому ситуація починає вирівнюватися. Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Важливо Немає більше готелю "Україна", – глава ОВА показав наслідки обстрілів Чернігова
Поступово збільшуватимуть кількість абонентів, для яких відновлять постачання послуг.
Найбільші проблеми з водою
Чаус відзначив, що найголовніша проблема – вода. Місто постійно обстрілюють, численні ракетні та авіаудари. Ворог стріляє не по військовим об’єктам, а по цивільній інфраструктурі, тобто житловим будинкам.
На жаль, є втрати. Це вже десятки мешканців.
У Чернігові найбільш критична ситуація з області
За словами чиновника, у Чернігові найкритичніша ситуація по всій області. Виїхати з міста вкрай важко, вчора ще частково люди виїжджали. Немає "зеленого коридору".
Люди хочуть цього "зеленого коридору", але я пояснюю, що цей механізм – домовленість двох сторін. Ми маємо домовитись із ворогом, щоб він припинив вогонь на певний час,
– додав Чаус.
Багато жителів Чернігова протягом останнього тижня залишили місто своїм ходом.
Окупанти гатять з населених пунктів
Ворог застосовує дуже жахливо тактику. Орки заходять у населені пункти і звідти ведуть обстріл, зокрема по Чернігову. Наші Збройні сили не працюють по населеним пунктам.
"Ми чекаємо, поки вони виходять на якісь марші, на якусь релокацію і можемо їх між населеними пунктами", – пояснив глава ОВА.
До слова, втрати противника дуже вагомі, а у всіх чернігівців дуже сильний бойовий дух.
Може зацікавити – Запаси окупантів мають закінчитися 18 березня: