Здійснив жорстку посадку: зниклий у Росії літак знайшли, пасажири дивом уціліли

Рятувальники знайшли літак Ан-28, який 16 липня зник у Томській області. Люди, які перебували на борту, дивом уцілили.

За даними рятувальників, на борту Ан-28 летіли 19 людей. Зокрема, 2 дітей. Усі вони – живі.

Зауважте Люди чекають 8 годин в аеропорту: у Харкові затримують рейси SkyUp

Коли літак здійснив жорству посадку, люди зуміли вибратися. Наразі біля них вже приземлився вертоліт рятувальників.

Наскільки люди здорові і в якому стані, – невідомо,

– мовиться у повідомленні.

Причини інциденту

За попередніми даними, в Ан-28 відмовив двигун. Однак пілоти не розгубилися і посадили фактично некерований літак.

Через інцидент з Ан-28 правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Зникнення Ан-28: головне

Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація", виконував рейс з Кедровська до Томська. Під час польоту літак раптово зник з радарів.

Згодом спрацював аварійний маяк. Сигнали надходили з села Бачкар Томської області.

Сертифікат льотної придатності в Ан-28 є чинним до 30 січня 2022 року.