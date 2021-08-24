Здійснився страшний сон СРСР, – Капранов про участь військ НАТО у параді

У Києві пройшов святковий парад до 30 річниці Незалежності України. Його учасниками стали не лише українські військові та техніка, а й країни НАТО.

На думку блогера, історика та громадського діяча Дмитра Капранова, якість параду була хорошою. Особливо потішили танки НАТО, які "топтали" українську землю, а саме столичні дороги.

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Мовиться також про літаки, що пролетіли над Києвом під час параду.

Стався страшний сон Радянського Союзу, війська НАТО з технікою у Києві. Чому ми, до речі дуже радіємо,

– додав він.

В Україні часто лунає пісня про Володимира Путіна, що складається із двох слів. Як зауважив Капранов, хотілося б, щоб припинили використовувати цю кричалку, у зв'язку із зникненням цього персонажа із наших обріїв. "Звісно, він сумує, що Україні 30 років", – підкреслив історик.

"Спроба Росії сказати, що незалежності України немає – з кожним роком ця гіпотеза розсипається. Адже Україна – це країна, яка насправді перемагає, яка вміє себе захищати, хоч збоку має найнебезпечнішого ворога", – резюмував він.

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Капранов розповів про російську пропаганду

Дмитро Капранов назвав російську пропаганду хворобою. "Це інформаційний вірус. Він залазить в голову людини і людина нібито та сама, але починає розповсюджувати отруту", – зазначив він. Від інформаційних вірусів, як в медицині, може захистити лише імунітет.

Наше завдання будити в людей розум і відчуття правди,

– підкреслив блогер.

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