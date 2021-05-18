Міністри – на вихід: здобутки та провали Степанова, Петрашка й Криклія

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що у відставку подали ті, хто туди аж ніяк не збирався. Мовиться про міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Якщо Петрашку давно пора було звільнити місце, то Криклій ще кілька тижнів тому розповідав про плани на майбутнє. Однак щось пішло не так.

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Ефективність роботи Ігоря Петрашко

На посаді міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко перебував понад рік – з 17 березня 2020 року. Це означає, що маємо за що його спитати.

Втім, я думаю, якби запитати у вас, хто у нас керує економікою, то ви б навряд чи згадали його прізвище, настільки непомітним був міністр. Хоча, а що ми хотіли? Нічого не обіцяв – нічого й не зробив.



Ігор Петрашко / Фото "РБК-Україна"

Петрашка на пряму пов'язували з одним із найодіозніших аграрних латифундистів – Олегом Бахматюком. То можна вважати, що свою руку до занепаду аграрного сектору України протягом своєї каденції він таки доклав. Ну а про рівень безробіття в Україні навіть говорити не буду.

Відставка того самого Петрашка – це продовження деолігархізації, оскільки він є представником Бахматюка, тому це можна оцінювати як позитивний крок,

– заявив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

Чому звільнили Криклія

Наступний, кому наполегливо запропонували покинути свій пост, – це міністр інфраструктури Владислав Криклій. За що йому "прилетіло" до кінця не пояснили. За невиконані обіцянки? Так, такі в нього були – з 310 обіцянок він виконав ну може відсотків 30%. Однак всі інші ж були в процесі.



Владислав Криклій / Фото Міністерства інфраструктури

Є ще варіант – через те, що у 2020 році Міністерство інфраструктури закатало в асфальт значну частину грошей із Фонду боротьби з COVID-19, внаслідок чого вже цього року ексміністру охорони здоров'я Максиму Степанову вже не вистачило грошей на закупівлю вакцин.

Однак рішення ж приймав не Криклій. Він був простим виконавцем – сказали бери, то він і взяв.

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Може тоді через те, що гроші, передбачені на програму "Велике будівництво", отримали здебільшого 5 підрядників, які, за даними журналістів-розслідувачів, заносили непогані хабарі колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку?

Я ознайомлений з цією інформацією. Нагадаю, що розпорядником грошей й усього фінансування, на відміну від інших центральних органів виконавчої влади, які у сфері Міністерства інфтраструктури, "Укравтодор" є безпосередньо,

– заявляв Криклій.

Тож, і тут не сходиться. Тоді в мене залишається останній варіант – Криклій обійняв крісло міністра після посади у Міністерстві внутрішніх справ.

"Наскільки я зараз розумію, стосунки Офісу Президента з всесильним міністром Арсеном Аваковим не дуже гарні й не дуже дружні. Яка справжня причина – Криклій не є зараз наближеним до Авакова, тому думаю, що вона лежить в іншій площині", – розповів Руслан Рябошапка.

Що було не так у роботі Степанова

На цьому тоді й полишимо наші здогадки, бо вже час переходити до ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. Здається, про жодного з очільників відомств у мене так не "підгорало".

Починаючи із закупівлі костюмів захисту для медиків за завищеними цінами, продовжуючи вакцинацією, яка невчасно почалася, а препарат був куплений, скоріш за все, дорожче, й закінчуючи киснем. За словами Степанова, він є у кожній лікарні і його на всіх вистачає. От тільки волонтери стверджують інше.



Максим Степанов / Фото МОЗ

Однак тут виникає запитання, хто його замінить на посаді. Обійдемося без барабанного дробу – прийде людина з тієї ж системи. Мовиться про головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Хочу підкреслити, що пан Ляшко займався карантином, тестами й там багато результатів,

– заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Результати є, але й запитань вистачає і до першого запровадженого в Україні карантину, коли всім заборонили гуляти в парках через небезпеку зараження COVID-19, і до кавування Ляшка з Володимиром Зеленським у кав'ярні в Хмельницькому.

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І от буквально з останнього, коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував живі черги на вакцинацію на вихідних з тих, хто записався у "Дії", а Ляшко сказав, що це стосується не всіх, а лише пріоритетних груп віком більше ніж 65 років. Однак, напевно, тут була проблема в комунікації.

Хто замінить міністрів на посаді

Якщо ж говорити загалом, то взагалі не секрет, хто замінить міністрів. Це чинний глава Державної податкової служби Олексій Любченко, очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков і головний санітарний лікар – Віктор Ляшко відповідно.

Однак докладніше про їхню роботу на цих посадах ми обов'язково поговоримо згодом.

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