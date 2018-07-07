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Здорова і сяюча шкіра: як правильно користуватись кокосовою олією

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Кокосова олія
Кокосова олія / pixabay.com

Про користь кокосової олії для шкіри, нігтів і волосся людини ви, напевне, чули неодноразово. Але за своєю структурою кокосова олія є дуже щільною і через її неправильне застосування часто можна забити пори шкіри.

Зазвичай, коли людина наносить на шкіру кокосову олію, пори традиційно виробляють піт. Коли ж піт хоче "вийти" на поверхню шкіри, він зустрічається з олією, яка є досить жирною. Так і створюється небезпечне середовище для розмноження різних бактерій.

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Щоб не трапилось такої неприємної ситуації з вашою шкірою, слід знати всього декілька особливостей її використання.


Кокосова олія

Нанесіть олію на очищену і злегка вологу шкіру. Перед цим ідеально вмитись пінкою для лиця, а потім скористатися термальною водою. Після цього легкими рухами нанесіть олію на шкіру і через 20 хвилин приберіть залишки олії за допомогою серветки.

Важливо: ввечері потрібно наносити кокосову олію на шкіру за 2 години до сну, тому що зранку можуть бути набряки на обличчі. Також кокосову олію використовуйте у своїх б’юті-процедурах в чистому вигляді лише тоді, коли маєте суху і комбіновану шкіру. Якщо у вас жирна шкіра, використовуйте кокосову олію лише в різних олійних сумішах в зимовий період, але ні в якому разі не використовуйте в чистому вигляді.

Теги: LifeStyle Здоров'я Краса Гігієна
Джерело: 24 Канал
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