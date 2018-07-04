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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Здоровий спосіб життя для жінок: 8 універсальних правил

2014 Читать новость на русском
8 правил здорового способу життя жінки
8 правил здорового способу життя жінки / ru.malvatm.com.ua

Аби тіло жінки було красивим, а організм – завжди здоровим та не хворів, необхідно стежити за тим, щоб не порушувати основних 8 правил здорового способу життя.

Правило всіх часів – займайтесь спортом. Для підтримки фізичного здоров'я варто виконувати вправи по 30-60 хвилин щодня, Сosmo.

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Здорове харчування – обов'язково, адже від нього залежить чи не найбільше – це і фігура, і здоров'я організму. Фахівці Гарвардської школи громадського здоров'я рекомендують:

- Щодня вживайте не менше 500 г свіжих овочів і фруктів, продукти з цільними злаками, зернобобові, рослинні олії.
- Обмежте вживання продуктів з високим вмістом цукру і трансжирів, уникайте солодких напоїв.
- Добова доза солі не повинна перевищувати 5 г
- Уникай м'ясної продукції, підданої технологічній обробці.
- Кількість випитої протягом дня рідини має становити не менше 1,5-2 л.

Відмовтесь від шкідливих звичок – вони можуть мати фатальні наслідки для вашого здоров'я. Зокрема, обмежуйте вживання алкоголю – допустима доза в день становить до 10 г чистого спирту, а це келих пива або вина.

Не зловживайте засмагою. Надмірний вплив сонячних променів може спровокувати різні шкірні захворювання, а також сприяє передчасному старінню.

Годуйте дитину грудьми – грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у мам.

Правильно обирайте бюстгальтер – він повинен оберігати груди від надмірних рухів і коливань, не викликаючи подразнень та не перетискаючи судини.

Лікар – не ворог. Щорічно відвідуйте гінеколога, а після 40-45 років один раз в 2 роки робіть мамографію.

Робіть добрі справи та знаходьте час на себе – такі речі здатні прикрасити ваш день. Підтримуючи інших, ви робите благородну справу і, можливо, навіть змінюєте чиєсь життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Жіноче здоров’я Красиве тіло Краса
Джерело: 24 Канал
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