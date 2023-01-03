Путін патологічно боїться захворіти й шукає еліксир безсмертя, – Яковенко

Довкола стану здоров'я Владіміра Путіна вже тривалий час ходять різні чутки. У мережі не вщухають обговорення про хворобу російського диктатора, а також панічні пошуки ним еліксиру довголіття.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що не знає таких прикладів серед очільників інших держав, щоб ті настільки хворобливо ставилися б до свого здоров'я.

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Путін дуже переживає за своє здоров'я

Яковенко зазначив, що не треба мати якихось спільних знайомих із Путіним, щоб сказати, що глава Кремля дуже переймається через своє здоров'я й буквально шукає еліксири довголіття.

Достатньо подивитися на цей кілометровий стіл, яким він (Путін – 24 Канал) відокремлює себе від співрозмовників. Достатньо подивитися, на якій відстані він сідає від будь-якої аудиторії,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Стосовно ж зустрічей, які передбачають більш тісну присутність, то, зауважив він, або застосовується монтаж, або залучаються співробітники спецслужб, які місяцями сидять в ізоляції та у стерильних бункерах, їх обстежують і тримають, можна сказати, в целофанових пакетах.

Він патологічно боїться захворіти, заразитися, стежить за своїм здоров'ям фантастично,

– наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що не знає таких прикладів серед очільників інших держав, щоб ті настільки хворобливо ставилися б до свого здоров'я. Ймовірно, як і більшість диктаторів, Путін справді страждає на патологію та шукає еліксир безсмертя.

Путін дуже боїться захворіти й шукає еліксир безсмертя: дивіться відео

Чи справді Путін дуже хворий

Коментуючи дані данської розвідки про те, що Путін страждає від хронічного болю й у момент повномасштабного вторгнення в Україну лікувався від раку, Яковенко зауважив, що Путін людина – не молода, тому цілком ймовірно, що він має якісь проблеми зі здоров'ям. Судячи з появ глави Кремля на публіці, можна зробити висновок, що він, як для свого віку, більш-менш здоровий.

Принаймні спроможний підтримувати якусь мінімальну працездатність,

– заявив російський опозиційний журналіст.

Водночас він додав, що ми живемо в дивовижний час, коли розвідки стали більш відверті й балакучі, ніж раніше. Насправді ж це означає, що відбувається сучасна інформаційна війна.

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