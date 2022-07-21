Навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються, – Зеленський висміяв чергові вигадки росії

Пропагандисти кремля завжди вкидали багато фейків. Проте зараз вони почали повторювати тези, які генерували кілька місяців тому. Тому, ймовірно, зараз у них почали закінчуватися снаряди брехні.

Таке припущення висловив 21 липня Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента в цей день.

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Який фейк вкидають пропагандисти росії

Мовиться про "втечу" глави держави з Києва. Медійні ресурси ворога протягом перших місяців вторгнення повторювали це, наче мантру. Мовляв, наш президент вже поїхав за межі України, бо нібито злякався. Також вони періодично говорили, що він нібито він не виконує свої обов'язки, бо є "зовнішнє керування". Проте тепер фейкомети вирішили, що не обов'язково вигадувати нічого нового.

З'явився старий-новий фейк російської пропаганди про мене. Що нібито я в реанімації, що нібито обовʼязки глави держави виконує Руслан Стефанчук. Ну, що можна сказати... Раніше майже щотижнево російські пропагандисти й посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую свої обов'язки. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового,

– підсумував президент.

Він підкреслив, що це виглядає, як мінімум, дивно. Особливо, якщо враховувати політичну активність, за якою можна стежити протягом попередніх днів.

Звернення Володимира Зеленського за 21 липня: дивіться відео