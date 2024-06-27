Зеленський: ми не хочемо, щоб війна тривала роками, план її завершення потрібен якнайшвидше

Україна не хоче, аби війна тривала роками. Тому упродовж місяців слід підготувати "план щодо усіх криз", які спричинила війна, до наступного Глобального саміту миру.

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції на Саміті лідерів країн Європейського союзу.

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Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, вбитих як військових, так і цивільних. Ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру,

– сказав Зеленський.

Перемовини мають бути відкриті

Президент наголосив, що для України важливо, аби перемовини робилися відкрито, а не "у тіні".

Також український лідер зазначив, що до відкритого комюніке Глобального саміту миру після його завершення вже доєдналося 9 країн.

Зеленський анонсував обговорення з лідерами країн ЄС наступні кроки стосовно підготовки другого Саміту.

. За підсумками Глобального саміту миру, який пройшов у Швейцарії 15 – 16 червня, укладено комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених.