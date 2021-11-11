Україна вже не "зелена" для ЄС: які країни залишилися відкритими для українців

Євросоюз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Однак остаточне рішення щодо того, чи пускати українських туристів, кожна країна приймає індивідуально. Мандрівникам не потрібно засмучувати, адже поїхати є куди.

Про те, які країни залишаються після нещодавнього виключення України зі "зеленого списку" відкритими для українців, читайте у матеріалі.

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Список країн, які відкриті для України

Кіпр

Першою країною, яка після рішення Євросоюзу офіційно повідомила, що не посилюватиме умови в'їзду для українських туристів, став Кіпр.

Для того, аби потрапити на територію цієї країни, українцям необхідно продемонструвати сертифікат про повну вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту – до і після прибуття.

Естонія

Наступною вирішила не закривати кордони для мандрівників з України Естонія. Українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу, можуть в'їжджати у країну з будь-якою метою без додаткових умов. Естонія визнає всі вакцини.

Водночас невакциновані туристи з України мають право в'їжджати в Естонію лише з поважної причини за наявності негативного результату тесту на COVID-19 та пройшовши 10-денну самоізоляцію.

Хорватія

Продовжить приймати українських мандрівників і Хорватія. Однак потрапити туди зможуть тільки ті українці, які щепилися вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Крім того, у країну можна в'їхати за наявності одного з перелічених документів:

негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, які дійсні 72 години;

довідки про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини впродовж 8 місяців після зараження вірусом;

довідки про одужання від коронавірусу.

За відсутності одного зі значених документів в'їзд до Хорватії можуть дозволити за умови обов'язкового перебування на 10-денній самоізоляції.

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Нідерланди

Поїздки у Нідерланди для жителів України також можливі. Однак країна додала до вимог додаткову умову – з 13 листопада буде необхідний негативний результат тесту на коронавірус.

Також при в'їзді в Нідерланди слід надати:

свідоцтво про вакцинацію – країна визнає всі вакцини, які використовує Україна,

роздруковану і заповнену "Декларацію про вакцинацію від COVID-19",

підтвердження зворотного рейсу.

Водночас потрібно врахувати, що Нідерланди визнають тільки сертифікати вакцинації, згенеровані в додатку "Дія" і паперові сертифікати з QR-code з порталу "Дія". Натомість "жовтий сертифікат" країна не приймає як доказ вакцинації. Тому його не можна використовувати для в'їзду.

Австрія

Країна також зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації – без реєстрації та без карантину. Австрія визнає всі вакцини від COVID-19, які використовує Україна.

Підтверджувати вакцинацію можна через додаток "Дія", роздрукувавши паперову версію з QR-code чи в формі "жовтого сертифіката".

Іншим мандрівникам доведеться пройти реєстрацію Pre-Travel-Clearance-PTC протягом 72 годин до в'їзду, надати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Після цього вже в Австрії пройти 10-денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

Підлітки віком 12 – 18 років, які подорожують разом з вакцинованими дорослими, потребують тесту, проте не підлягають карантину.

Чехія

Відкрита для українців і Чехія. Однак знову ж таки – для тих, хто має вакцинацію від коронавірусу.

Без додаткових умов в країну можуть потрапити ті туристи з України, які щепилися такими препаратами: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech. Для підтвердження вакцинації Чехія визнає сертифікати з додатка "Дія" – як паперові, так і електронні.

Крім того, перед в'їздом до Чехії потрібно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

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Данія

Мандрівники можуть й надалі планувати поїздки в Данію, яка зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію. Також можна в'їхати до країни, якщо підтвердити одужання від коронавірусу.

У випадку відсутності COVID-сертифікату, потрібно зробити ПЛР-тест протягом 24 годин після прибуття до Данії та самоізолюватися на 10 днів. Карантин може бути припинений на основі негативного тесту, зробленого не раніше, ніж на четвертий день після в'їзду.

Бельгія

Ще однією країною, яка зберегла для українців відкриті кордони, стала Бельгія. Мандрівники традиційно повинні мати щеплення від коронавірусу. Наразі країна визнає чотири вакцини, схвалені ЄС – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Covishield, а от китайський Sinovac – ні.

Також треба заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

Решта громадян України можуть потрапити до країни, якщо мета їхньої поїздки є "поважною".

Польща

Громадяни, які пройшли повний курс щеплення від СOVID-19, можуть відвідати Польщу й не йти на обов'язковий карантин. Для цього треба, аби минуло щонайменше 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

Аби перетнути кордон, потрібно мати цифровий сертифікат або інший документ польською або англійською мовою, який підтверджує вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.

Щодо невакцинованих, то вони повинні відбути 10-денний карантин. Якщо у мандрівника є тест на коронавірус з негативним результатом, цей термін можна скоротити. Але його потрібно зробити не раніше 7-денного терміну з моменту в'їзду.

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