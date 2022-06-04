Україна втратила 261 всесвіт, – Зеленська розплакалась, згадуючи загиблих у війні дітей

У Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії у Києві провели акцію в пам'ять про маленьких українців, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії. На події були родичі загиблих.

Акцію провели на території Національного заповідника "Софія Київська". Ініціювала її перша леді України Олена Зеленська.

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На акції були батьки загиблих янголят

На заході була тітка 13-річного Єлисея Рябоконя. Його російські нелюди цинічно розстріляли в автівці, коли сім'я хлопчика намагалась евакуюватись із села Перемога на Київщині.

Також відвідав акцію пам'яті поліцейський з Херсонщини Олег Федько. Усі його найближчі загули від російських окупантів, коли намагались покинути Нову Каховку.

У той день він втратив двоє дітей – шестирічну Софійку та півторарічного Іванка. Тоді ж від рук окупантів загинула його дружина та батьки.

"Бережіть себе заради них"

Усі присутні розвісили на деревах дзвіночки. Вони символізують голоси діток, життя яких забрала російсько-українська війна.

Зеленська оголосила хвилину мовчання за загиблими маленькими янголами. Після цього вона звернулась до їхніх батьків та родичів.

Україна втратила 261 всесвіт, мрію, майбутнє. Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами й розділити цей біль,

– сказала дружина президента.

Перша леді додала, що їхні історії знає вся країна, тому вони не самі. Водночас вона наголосила, аби батьки пам'ятали, що були найважливішими для своїх дітей, тож зараз повинні берегти себе заради них.

Дивіться звернення першої леді / Відео з телеграму Олени Зеленської



Світові до снаги допомогти нам

Крім того, на акції пам'яті загиблих діток були представники дипломатичного корпусу різних країн. Дружина президента також звернулась до них.

До слова Щодня в Україні гине 2 дітей і 4 отримують поранення через вибухи, – ООН

"Прошу вас і ваші країни робити все, щоб в Україні не гинули діти. Я впевнена, що світові це до снаги", – закликала Зеленська.

У столиці провели акцію в пам'ять про маленьких українців, життя яких забрала війна / Фото пресслужби Офісу Президента

Діти, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії

В Офісі генпрокурора 3 травня повідомили, що за 100 днів російсько-української війни щонайменше 261 дитина загинула від рук російських нелюдів. Водночас отримали поранення – 463.

Зазначається, що такі дані не є остаточними. Зараз важко визначити реальну кількість загиблих та поранених у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (187), Київській (132) та Харківській (112) областях. У Чернігівській – 68, у Луганській та Херсонській – 52, у Миколаївській – 47, у Запорізькій – 29, у Сумській – 17, у Житомирській – 15.

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Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії заснувала Генеральна Асамблея ООН. Він відзначається щороку 4 червня. Україна приєдналася до відзначення цієї дати у 2021 році.