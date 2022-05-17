Зеленські прийшли на церемонію прощання з Кравчуком

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 17 травня прийшли на церемонію прощання з Леонідом Кравчуком.

Так, Зеленські прийшли до Українського дому в Києві, де проходить церемонія прощання з першим президентом. Вони поклали квіти до труни, але до журналістів не підходили.

До речі У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком: фото та відео церемонії похорону

Як пройшла церемонія

Труну з першим президентом заносили військові під "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

Крім Зеленських, провести в останню путь Кравчука прийшли й інші колишні та чинні високопосадовці. Серед них – Віталій Кличко, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко, брати Суркіси. Також на церемонії помітили інших президентів: Леоніда Кучму, Віктора Ющенка, Петра Порошенка.

Нагадаємо, Зеленський 10 травня відреагував на смерть Кравчука. Він наголосив, що перший президент був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Глава держави відзначив, що Кравчук завжди знаходив не одну хвилину, щоб допомогти розібратися й дати пораду. За це Зеленський подякував йому.

Що відомо про смерть Кравчука

Про смерть Кравчука стало відомо 10 травня. Спочатку про це почали писати ЗМІ, а потім сумну звістку підтвердила і Верховна Рада.

Протягом 2021 року стан здоров'я першого президента суттєво погіршився. Наприкінці червня політику зробили операцію на серці. Крім того, Кравчук тривалий час лежав у реанімації.

Після цього його відправили на реабілітацію до Німеччини. У близькому оточенні політика були впевнені, що він одужає, оскільки реабілітація проходила успішно.

10 січня президент Володимир Зеленський вітав Кравчука з днем народження. Бажав йому найшвидшого одужання.

У січні 2022 року, коли повідомили про загрози нападу Росії, Кравчук відреагував на це. Політик наголошував, що готовий закрити рідну землю грудьми. В його останній заяві мовилось про те, що ніхто й ніколи не підкорить волелюбний народ України.

До теми – Попрощатись з Кравчуком прийшли Кучма, Ющенко та Порошенко: