Зеленський вперше з початку повномасштабної війни поїде в Румунію
Джерело:Канцелярія президента Румунії
Президент України відвідає Румунію. Під час візиту вони з президентом цієї держави обговорять важливі питання.
У вівторок, 10 жовтня, Володимир Зеленський відвідає Румунію. Цей візит – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Візит підтверджує підтримку
Президент Румунії Клаус Йоганніс прийме главу нашої держави у Котроченському палаці в Бухаресті.
У повідомленні канцелярії Йоганніса мовиться, що візит підтверджує незмінну безумовну підтримку України.
Також він показує особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес,
– зазначили у президента Румунії.
Президенти обговорять посилення підтримки Києва, а також безпекову ситуацію в Чорному морі та кроки для врегулювання. Також торкнуться теми двосторонньої співпраці.
Україна – Румунія: у якому стані відносини двох держав
- Візит Володимира Зеленського до Румунії може стати важливим кроком до спільного діалогу. Чому це важливо для України, 24 Каналу пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
- За його словами, Румунія вже є частиною цієї війни, адже була змушена збивати російські дрони, які агресорка запустила проти нашої держави. Саме тому зараз важливо налагодити діалог з цією державою.
- Румунія може спробувати тиснути на своїх партнерів, які вже є членами НАТО. Адже якщо відбудеться так, що сили НАТО вступлять у цю війну, значною мірою це станеться через постійну загрозу для Румунії як члену Альянсу.