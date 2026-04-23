Зеленський прибув на Кіпр: яка мета візиту та з ким зустрінеться президент
- Український лідер прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС.
- Під час низки запланованих зустрічей з дипломатами сторони обговорюватимуть посилення санкційного тиску на Росію та новий формат співпраці Drone Deals.
Володимир Зеленський у четвер, 23 квітня, з дипломатичним візитом прибув на Кіпр, де візьме участь у спецзасіданні лідерів держав Європейського Союзу. Також мовиться про низку запланованих зустрічей.
Про таке журналістам поінформували в Офісі Президента, передає 24 Канал.
Який план глави держави на візит до Кіпру?
Зазначається, що Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Також він має заплановану зустріч із виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.
В ОП анонсували також тристоронню зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час самого заходу можливі й інші різні зустрічі у форматі pull-aside ("на ногах").
Планується також спільна пресконференція Зеленського з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн. Саме ж засідання розпочнеться о 19:00 за місцевим часом і буде закритим.
Сам президент зазначив, що під час зустрічей на Кіпрі з партнерами планують обговорити подальше посилення санкційного тиску на Росію через війну. Зокрема, йдеться про розблокований 20-й пакет санкцій, який мають доповнити новими обмеженнями.
До того ж, сторони продовжать працювати над новим форматом співпраці – Drone Deals, що вже довів свою ефективність у регіонах Близького Сходу та Перської затоки.
До речі, раніше повідомлялося, що Кіпр розглядає можливість передати Україні танки Т-80У після того, як отримає від Греції модернізовані Leopard 1.
Що відомо про Drone deal?
Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала США новий формат співпраці у сфері експорту озброєння – так звану Drone deal. Йдеться про комплексну систему захисту, яка включає дрони, ППО та засоби радіоелектронної боротьби для протидії масованим атакам.
За словами президента, ця ініціатива стала особливо актуальною на тлі подій на Близькому Сході. Україна також активно розширює оборонне партнерство: вже укладено довгострокові угоди з країнами Перської затоки, є запити від інших держав регіону.
Окрім того, триває співпраця з європейськими країнами, зокрема Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами, з перспективою поглиблення взаємодії з Великою Британією та Францією.
Цікаво, що український досвід насправді переймають і американці. Так, міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що українці кардинально змінили підхід до ведення бойових дій.