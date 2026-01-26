Тепер без Малюка: Зеленський оновив склад РНБО

Рішення про зміну складу Ради нацбезпеки та оборони з'явилося 26 січня. Так, Володимир Зеленський вивів зі складу органу ексочільника СБУ Василя Малюка.

Натомість до переліку членів РНБО затвердили двох нових міністрів. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України.

Читайте також Більше ніж за всю війну в Афганістані: Зеленський назвав разючі втрати Росії у грудні

Що відомо про оновлений склад РНБО?

Згідно з указом Зеленського, колишній голова СБУ Василь Малюк виведений з Ради нацбезпеки.

Однак до нового складу органу увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Зазначимо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 26 січня 2026 року. Варто нагадати також, що ідентичні зміни відбулися нещодавно й у складі Ставки головнокомандувача.

На чому зосереджується у своїй діяльності Федоров?

Михайло Федоро раніше займався цифровою трансформацією країни. Нині він окреслює напрямок розвитку БпЛА одним з ключових в українському війську. Зокрема, в Україні планують сформувати дроново-штурмові підрозділи.

Також Україна розроблятиме передову систему ППО на базі штучного інтелекту для надійного захисту населених пунктів від російських повітряних атак.

Міністр оборони Михайло Федоров вже уклав угоду з компанією Palantir щодо створення AI-платформи під назвою "Dataroom", яка слугуватиме захищеним середовищем для тестування та вдосконалення військових моделей штучного інтелекту.

Також він посилив сектор з питань розвитку дронів призначенням Сергія Стерненка та Сергія Бескрестнова на посаду радників у цій сфері.

Що робить Шмигаль на посаді міністра енергетики?

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найближчими днями в столиці очікується поступовий перехід від екстрених (аварійних) відключень електроенергії до стабільних погодинних графіків.

Наразі лише приблизно третина від недавно введених в дію потужностей реально подає електроенергію в загальну мережу.

Уряд запровадив спеціальну програму підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад: з січня по березень 2026 року їм щомісяця додатково виплачуватимуть 20 тисяч гривень.