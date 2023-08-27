Зброя, якої у нас ніколи не мало бути: Зеленський розповів про виробництво в Україні

Війна з Росією спонукала нашу державу почати виробляти власну зброю. Зраз Україна самостійно створює різні види озброєння.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз виробництво зброї в Україні сягнуло того рівня, якого ніколи раніше не було. За його словами, наша держава випускає навіть ті зразки озброєння, якого ніколи не мала.

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"Нептуни", "Стугни" та "Корсари"

Глава держави повідомив, що Україна виготовляє кількість "Нептунів", "Стугн" та "Корсарів", яку ми випускаємо зараз "навіть не десятки разів більше, ніж до війни". За його словами, цифри просто колосальні.

Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо,

– сказав президент.

Він повідомив, що Україна почала виготовляти зброю зразка НАТО, якої ніколи не мало б бути в країні.

"У нас є вітчизняна артилерія 155 калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки мало для фронту, але це в рази більше ніж було", – пояснив Зеленський.

Також Україна самостійно виготовляє дрони. Володимир Зеленський наголосив, що сам особисто перевіряє виробництво.

"Розвідка постійно підіймає мені контракти, і якщо ми щось не виконуємо, якщо ми від чогось відмовилися, то я ставлю це питання і все підписується, все замовляється", – сказав він.

За словами Зеленського, основне його завдання – максимально налагодити виробництво власної зброї.

"Моє завдання, щоб все в Україні, що може виготовлятися приватно, щоб ми замовляли все по максимуму. Десь я бачу броньовики, десь я бачу дрони. Ми все це замовляємо", – наголосив Зеленський.

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