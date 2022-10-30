Нове засідання Ставки Головнокомандувача: Зеленському доповіли про майбутні дії Росії

Володимир Зеленський 30 жовтня провів нове засідання Ставки Головнокомандувача. Український лідер наголосив, що робота на перемогу триває без вихідних.

Зеленський розповів, що під час засідання обговорили оперативну ситуацію на фронті. Окрім того, заслухали інформацію про можливі майбутні дії окупантів.

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Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували кроки, вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні,

– заявив Зеленський.

Участь у засідання взяли: Валерій Залужний, Андрій Єрмак, Олексій Данілов, Олександр Сирський та інші. Окрім того, долучилися Дмитро Кулеба, Денис Монастирський, Михайло Федоров та Олександр Кубраков.

Командувачі військ оперативних напрямків доповіли президентові про оперативну ситуацію на фронті.

Данілов розкрив деталі засідання

Секретар РНБО розповів, що це було 27 засідання Ставки. Традиційно обговорювали найголовніші на порядку денному питання.

Зокрема, мовилося про те, що відбувається на Херсонському напрямку. Серед тем була й ситуація у Білорусі. Задуми ворога – зрозумілі. Необхідні рішення ухвалюватимуть. Деталей Данілов не розкривав.

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