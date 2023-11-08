Обговорили чутливі питання, – Зеленський провів нараду із розвідкою

Володимир Зеленський 7 листопада провів кілька важливих нарад. Зокрема, одна з них була із представниками розвідки.

Про це президент України розповів під час свого вечірнього звернення. Глава держави відзначив, що під час зустрічі вдалося обговорити чутливі питання, передає 24 Канал.

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Зеленський провів нараду з розвідкою

Президент наголосив, що цей день він здебільшого провів за нарадами. Зокрема, нещодавно він завершив нараду з розвідкою.

Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом,

– розповів він.

Глава держави підкреслив, що провів нараду щодо міжнародних заходів і наших, українських подій, які очікуються в листопаді. Зокрема, це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору.

"Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо", – сказав глава держави.

Також цей день він розпочав із селекторної наради. Зокрема, президенту доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS, однак, за словами Зеленського, повітряний щит України буде ще посилюватися.

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