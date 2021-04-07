Зеленський 8 квітня відвідає Донбас, – ЗМІ

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Володимир Зеленський збирається відвідати Донбас. Візит у зону Операції об'єднаних сил запланований на 8 квітня.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Принаймні таку інформацію поширили у ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі Президента. Поїздку вже нібито готують.

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Інших деталей поїздки ЗМІ наразі не розголошує. Офіційного повідомлення від пресслужби Зеленського наразі теж немає.

Зауважимо, що нещодавно Зеленський їздив з офіційним візитом у Катар, де підписав низку угод задля поглиблення співпраці.

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