Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів

Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законодавство, яке буде спрямоване на оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів. Завдяки цьому на місцях залишатиметься ще більше податкових надходжень.
Про це глава держави розповів на Конгресі місцевих і регіональних влад. Зеленський зауважив, що разом з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою ініціюватиме необхідні законопроєкти.
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На місцях залишатиметься більше податків
За словами Зеленського, це стосується вдосконалення плати за землю, єдиного транспортного податку, а також податку на нерухомість і доходи фізичних осіб.
Глава держави наголосив, що мовиться не про збільшення цих податків, а про зростання тієї частки, яка залишається на місцях.
Разом з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів,
– зазначив президент.
До теми Не вистачає грошей у бюджеті: Львів планує взяти 390 мільйонів гривень кредитуЗверніть увагу! У Міністерстві фінансів заявили, що до державного бюджету України впродовж січня – травня 2021 року надійшло на понад 18 мільярдів гривень більше ніж було передбачено планом. Відтак його перевиконали за цей час на 4,5%.