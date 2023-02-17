Питання складніше, ніж з танками: Зеленський анонсував роботу над "авіаційною коаліцією"

Міжнародні партнери України надають нашій державі необхідну та важливу бронетехніку, зокрема й танки. Однак для нашої перемоги не менш важливою є й авіація.

Про це під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. За його словами, зараз наша країна працює над "авіаційною коаліцією".

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Питання складніше, ніж з танками

Володимир Зеленський розповів, що він з Марком Рютте обговорив військову допомогу Україні. Однак питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Питання літаків складніше, ніж танкова коаліція. Ми точно працюватимемо над цією коаліцією. Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямі ми матимемо результат,

– наголосив Зеленський.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів висловив сподівання, що щодо авіації для України буде позитивне рішення, адже уже є приклади того, як Україні вдалося переконати партнерів щодо іншого озброєння, зокрема танків. Рютте запевнив, що його країна схиляється до того, аби надати бойову авіацію нашій країні, однак далі на цю тему він відмовився говорити, пояснюючи це тим, що зараз заяви можуть негативно вплинути на результат.

Україна просить у партнерів бойову авіацію: головне

Наприкінці січня цього року союзники України утворили так звану "танкову коаліцію" після історичного рішення Німеччини надати свої танки Leopard 2 Україні та дозволити робити те саме партнерам.

Наступною ціллю України стала далекобійна зброя та авіація. У січні президент США Джо Байден у відповідь на питання про те, чи планує Вашингтон надати нам винищувачі, відповів: "Ні".

Водночас Нідерланди заявили про готовність надати нам американські літаки й Україна подала офіційний запит. Проте Амстердам також сподівається на позитивне рішення США. Тобто свого роду на утворення "авіаційної коаліції".

Після зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що позиція США поки що незмінна, однак іншим країнам Вашингтон не може забороняти надавати бойові літаки Україні. Німеччина поки що також виключає надання авіації.