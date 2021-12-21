Зеленський анонсував відкриття нових посольств

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна невдовзі відкриє нові посольства в багатьох країнах. Він наголосив, що такий крок позитивно вплине на український бізнес.

Про це він повідомив на конференції українських послів в іноземних країнах "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Президент наголосив, що нашим дипломатам потрібно перетворювати свою роботу в інших країнах на конкретні економічні здобутки.

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Економіка дає політичні привілеї

За словами Зеленського, поруч з економікою завжди є місце й політичним дивідендам. Зокрема президент виділив регіони та країни, потенціал яких повинна використовувати Україна, це:

Латинська Америка;

Африка;

Близький Схід;

Індія;

Китай.

Ми фактично маємо заново відкривати ці регіони для України й для нашого бізнесу, товару, українця. Уже посилюємо свою дипломатичну присутність і незабаром матимемо нові посольства в багатьох країнах,

– зауважив Зеленський.

Взаємна вигода

Крім того, президент запевнив, що готовий особисто відвідувати ключові столиці та вести переговори з їхніми лідерами. Водночас він закликав послів знаходити конкретні теми, ініціативи та угоди, якими країни взаємно зацікавляться.

Економічні плани президента: що відомо

Президент хоче розширити угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, Канадою й Ізраїлем.

Водночас планує підписати таку угоду з Туреччиною вже на початку 2022 року.

Він також вважає, що Україна має рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.

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