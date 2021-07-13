Зеленський анонсував новий закон про національні спільноти, а не меншини

В Україні активно готують новий закон про національні спільноти. Наразі їх називають національними меншинами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика". Відбувається активна робота над документом.

До теми Зеленський виступив за ухвалення закону про національні спільноти

Зеленський виступи проти терміну "національна меншина"

За його словами, варто використовувати термін "спільноти", а не "меншини". Адже жодна національність в Україні не має почуватися меншиною – менш важливою, менш захищеною чи менш щасливою.

Наразі відбувається активна робота над законом про національні спільноти України. Не меншини, а спільноти. Ніхто не може бути в меншості, бо всі ми є громадяни України – рівні, гідні, рідні,

– зазначив Зеленський.

Український очільник виступив проти словосполучення "національна меншина". Він ще до президентства розумів, що такий вислів звучить так, ніби людина відчуває себе нерівною.

Різниця між національними спільнотами і корінними народами

Також, як зауважив глава держави, є різниця між корінними народами і національними спільнотами. Наприклад, кримські татари є корінним народом. Адже в них за межами України немає території, де захищають їхні традиції.

Водночас за словами Зеленського, греки, євреї, росіяни та румуни входять у нацменшини України. Попри це, їхні традиції бережуть відповідні держави.

Оскільки Україна повинна захищати не лише корінні народи, а національні спільноти, тому потрібен відповідний закон.