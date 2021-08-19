Зеленський і Байден перенесли дату зустрічі: коли вона відбудеться

Володимир Зеленський приїде з робочим візитом до Вашингтона наприкінці останнього місяця літа. Президент України зустрінеться з главою США Джо Байденом 31 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в четвер, 19 серпня.

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Зустріч президентів перенесли

Все йде за планом: 30 серпня глава української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Зустріч глав держав відбудеться 31 серпня, ми домовилися зі Сполученими Штатами для перенесення цієї дати на один день,

– сказав Кулеба.

"Зокрема через те, що формат зустрічі був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч віч-на-віч. Відповідно все у силі, працюємо на повну потужність", – продовжив очільник зовнішньополітичного відомства.

Що ще відомо про візит Зеленського

Голова МЗС також зазначив, що порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента.

Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучених Штатах. Ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані.

У штаті Каліфорнія зосереджені IT-компанії найбільші, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, у чому в України є сильні козирі. Саме тому президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб створити нові можливості для взаємодії США й Україні у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку,

– додав Дмитро Кулеба.

Брифінг Дмитра Кулеби: дивіться відео