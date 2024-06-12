У Байдена офіційно підтвердили зустріч президентів США та Україна: де і коли вона буде

Вашингтон наголошує на тому, що підтримка України на саміті G7 буде беззаперечною. Також він підтверджує, що президент Байден зустрінеться зі Зеленським за одним столом.

Розпочнеться зустріч лідерів "Групи семи" 13 червня в Італії. Президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський, окрім перемовин на полях саміту, візьмуть участь в спільній пресконференції, про що заявили в Білому домі.

Дивіться також Катастрофи не сталося? Чи зможуть ультраправі отримати владу в ЄС і що це означає для України

Детально про саміт G7, Україну та США

Представник адміністрації американського президента Джон Кірбі заявив про "сміливі кроки", на які піде Вашингтон, аби показати Путіну, що він не зможе переграти Захід.

У четвер (13 червня – 24 Канал) президенти Байден і Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу потужну підтримку України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери проведуть пресконференцію.

Серед питань, що планують порушити в ході діалогу, – розблокування вартості заморожених російських активів. Білий дім анонсує оголошення нових кроків стосовно цього питання.

Кірбі наголосив на тому, що російські активи мають принести користь Україні та допомогти їй відновитися після руйнувань, завданих агресором. Посадовець запевнив, що США стоятимуть з Києвом.

Ми будемо продовжувати збільшувати витрати для боротьби з російською військовою машиною. І цього тижня (до 16 червня – 24 Канал) ми оголосимо про новий потужний набір санкцій та експортного контролю.

За словами представника Білого дому, в Італії під час саміту G7 країни будуть об'єднані як ніколи. Триватиме захід два дні – до 15 червня – у розкішному готелі Borgo Egnazia біля узбережжя Адріатичного моря.

Дивіться також Росія нарешті має платити: чому прибутки від заморожених активів не передають Україні

Раніше Офіс Президента України підтверджував, що Володимир Зеленський візьме участь в саміті "Групи семи". Зі Джо Байденом український лідер обговорюватиме:

посилення оборонної допомоги;

формування коаліції західних союзників;

прискорення прибуття літаків F-16;

посилення української ППО.

Загалом в заході візьмуть участь лідери щонайменше 15 країн. Крім того, будуть присутні представники різних міжнародних інституцій. Не обійдеться і без Папи Римського, який часто потрапляв у скандали через заяви про мир.