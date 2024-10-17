Зрушення уже є: що може привезти Зеленський після візиту до Європи

Очільник США Джозеф Байден прибуде до Німеччини 18 жовтня, де зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Водночас Президент України відвідає Брюссель, щоб представити План перемоги.

Україна зробила все, щоб візит Зеленського у Брюссель був максимально результативним. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що у штаб-квартирі НАТО почався саміт очільників оборонних відомств країн Альянсу.

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Чого чекати від зустрічей у Брюсселі

Можливо, Володимир Зеленський зможе провести перемовини з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Значення США не варто применшувати, адже їх справедливо вважають найбільш потужною країною світу в економічному і військовому плані.

Візит Байдена в Німеччину є важливим, але не треба забувати, що ми повинні формувати іншу, протилежну від Байдена, думку в Альянсі стосовно підтримки України. Українське керівництво вже це робить.

Україні випала нагода переконати наших західних партнерів, що вони не зовсім правильно вибудовують стратегію стримування Росії. Хоча певні зрушення вже є. На саміті у Мадриді у 2022 році НАТО частково змінив свою стратегію,

– зауважив Клочко.

Він додав, що заяви, які зараз озвучує Україна, про неядерні засоби стримування, виглядають як фантастика. У це складно повірити ще й через дуже слабку структуру НАТО в питаннях стримування агресора.

Який статус може отримати Україна

Варто зауважити, що Південна Корея не є членом НАТО, але вона особливий партнер США. До таких країн також належить Японія та Ізраїль. За словами Клочка, Україна також може бути одним з таких партнерів.

Якщо Європа стурбована питаннями безпеки, вона може тиснути на Байдена так, щоб він змінив свою думку. Не просто дав запрошення до НАТО, а зробив нас особливим партнером,

– додав Валерій Клочок.

У такому випадку в Україні можуть розмістити, наприклад, дивізію морських піхотинців США разом зі зброєю. Це не фантазії, а реальність, яка необхідна для того, щоб убезпечити себе від агресії.

Заходи, які провів і проводитиме Зеленський у Європі, це дуже добре. Нас вислухали, дискусія запустилася, преса пише, перші шпальти всіх іноземних видань забиті повідомленнями про План перемоги. Хоча є різні оцінки щодо цього.

"Колись постачання летальної зброї здавалося чимось нереальним. А сьогодні вже стоїть питання не дозволу, а кількості цієї зброї. Тому ми використовуємо всі шанси для того, щоб змінити позицію Байдена. Якщо 17 жовтня відбудеться його зустріч із Зеленським – це взагалі фантастика", – підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".