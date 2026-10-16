"Поки Україна стоїть – менша ескалація": Зеленський пояснив єдність Європи

16 жовтня президент Володимир Зеленський у Брюсселі назвав причину посилення допомоги партнерів. За його словами, лідери ЄС розуміють ризики для себе, адже стійкість нашої армії стримує масштабне розростання агресії.

Про це глава держави сказав на пресбрифінгу.

Які подробиці із заяв Зеленського?

Президент звернув увагу на регулярні ворожі провокації у небі над країнами Євросоюзу. Зокрема, йшлося про інцидент з дроном у Лейпцигу та зафіксовані факти перетину кордонів російськими безпілотниками.

За його словами, сучасна війна не обмежується діями піхоти на фронті, адже кремлівський режим випробовує оборонні спроможності сусідніх держав новими методами.

Сьогодні не обов'язково вести сухопутну війну. Порушення повітряного простору – це вже вторгнення. Росія тестує. Вже 5 – 6 країн були атаковані дронами. Тому Європа розуміє: поки Україна стоїть – менша ескалація буде з Росією. Це сьогодні визнають всі, сто відсотків,

– підкреслив президент України.

Загроза існуванню держави та міграційні виклики

Президент наголосив, що поточна боротьба ведеться не за окремі території чи вихід з Донбасу, а безпосередньо за фізичне існування української державності.

Ми стоїмо і боремось. А яка альтернатива? Нас знищать. Не всі це відчувають, бо Україна стоїть,

– сказав Зеленський.

Глава держави також попередив про небезпеку колосальної гуманітарної кризи для європейських партнерів у разі успіху агресора.

"І якщо він (Путін) переможе, скільки українців прибуде до Європи? 20 мільйонів?" – запитав він і додав, що у разі падіння України Європі загрожуватиме більше, ніж кілька дронів у повітрі.

До того ж президент заявив, що мета Росії – знищення України. За словами глави держави, Путін прагне захопити схід України, але цим його амбіції не обмежуються: Москва також перевіряє на міцність Європу та НАТО.