Попросив допомоги з полоненими: Зеленський у Брюсселі зустрівся із президентом Азербайджану

Володимир Зеленський провів перемовини з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Глава нашої держави підняв питання визволення полонених.

Президент подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

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Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу в просуванні цього питання,

– сказав Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим / Фото Офісу Президента

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Глава нашої держави відзначив активізацію двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.

Він також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.

Окрім цього, Володимир Зеленський нагадав про позитивний досвід співпраці України з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей і транспортних розв'язок у межах Національної програми "Велике будівництво".

В лютому 2022 року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. Володимир Зеленський запропонував провести тоді у Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

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