Невизначеність гірше, ніж зрозумілий і сильний ворог, – Зеленський про війну в інтерв'ю CBS

Наразі ситуація для України не така критична, якою вона була в перші дні російського вторгнення. Однак однією з головних проблем стала невизначеність, зокрема у питанні "розбалансування партнерів".

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю журналісту CBS News Скотту Пеллі 14 квітня, передає 24 Канал. Президент сподівається, що "позиція медіатора", яку зайняли США, зрештою спрацює.

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Зеленський про невизначеність

За словами українського лідера, у 2022 році Україна об'єдналася – без будь-яких зайвих політичних речей і красномовств. Згодом довкола зібралися союзники, утворивши "паркан перед метою Путіна".

А зараз – невизначеність… Тоді ж було зрозуміло – ми боремося зі злом, і ми не одні. Абсолютна визначеність, що є добро, що є зло, яка наша мета, хто з нами, хто проти нас…

– каже Зеленський.

Він зазначає, що після 3 років війни українська армія стала сильнішою, однак "втомлюються всі". Окрім того, Україна хотіла сильнішої позиції США, які нині взяли на себе роль "медіатора".

Ми хочемо вірити, що ця позиція спрацює на те, аби закінчити війну якомога швидше. Ми хочемо цього, дуже хочемо. Однак у деяких питаннях відчуваємо невизначеність партнерів,

– розповідає президент.

Водночас українська ціль абсолютно прозора й зрозуміла – вони борються за себе, за свої права і свободи, за спільні цінності з західним цивілізованим світом.

Українці знають, хто такий Путін, тож не довіряють йому, а ще бояться зміни американської політики. Однак, на думку Зеленського, "невизначеність іноді гірше, ніж зрозумілий і сильний ворог".

Окрім того, він розкритикував підхід США, що тиснуть на Україну замість того, аби примушувати до миру Росію. Без американської підтримки Україна зазнає великих людських і територіальних втрат, але все одно закінчить війну.