Нам потрібна зброя, щоб дістати ворога, – Зеленський у Давосі

19 січня 2023, 12:47
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Україні потрібна військова допомога, щоб просуватися вперед на фронті. Україна прагне отримати далекобійні системи, щоб дістати окупантів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час "Українського сніданку" в Давосі. Глава держави перерахував, яка зброя необхідна Україні.

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Україна передала партнерам список зі зброєю, яку потребує

За словами Зеленського, Україні потрібні артилерійські системи, а також снаряди, які наразі в дефіциті.

Дуже важливі речі, коли ти перегортаєш сторінку цієї війни. Тобто ти просуваєшся і технологічно вперед. Потрібні відповідні системи, про які всі знають,
– сказав президент.

Він додав, що йдеться про системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Зеленський наголосив, що нашим воїнам потрібна далекобійна зброя, щоб дістати ворога не на території Росії, а на тимчасово окупованих землях України, звідки летять ракети та йде артилерійський обстріл.

Президент навів приклад деокупованого Херсону, який Росія обстрілює з лівого берега Херсонської області.

"На іншому березі стоїть артилерія та відповідна зброя. На такій відстані, куди ми не можемо дотягнутися. Абсолютно справедливо дотягнутися і захистити наших людей", – сказав глава держава.

Зеленський заявив, що Україні, щоб дістати ворога, потрібна відповідна зброя, яка є в партнерів. Він розповів, що в держав-партнерів є конкретний лист зі списком, що потрібно Україні.

Партнери посилюють Україні на тлі ймовірного наступу Росії

  • Військово-політичне керівництво Росії, ймовірно, готується до нового великого наступу на Україну найближчим часом. Росіяни готують близько 200 тисяч військових і планують розширити армію.
  • На цьому тлі партнери почали збільшувати військову підтримку України. США, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні ЗРК Patriot. Наша держава отримає 3 батареї.
  • Крім того, Польща виділить Україні роту танків Leopard 2, а Британія передасть танки Challenger 2. Наша країна вперше отримає БМП від США та Німеччини. Також БМП надійдуть від Швеції.
  • Іноземні ЗМІ вважають, що Захід готує Україну до нового наступу Росії. Повідомляється, що велике значення буде мати саме наявність в Україні танків.

Автор: Михайло Гема