Зеленський у День Збройних сил поїхав на Схід України

День Збройних сил України відзначають 6 грудня, у 2021 році у ЗСУ ювілей – 30 років. У цей день президент Володимир Зеленський вирушив з поїздкою на Донеччину та Харківщину.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, Зеленський візьме участь в урочистостях, які присвятили 30-річчю Збройних сил. Також він вручить державні нагороди військовим.

Варто прочитати В Україні святкують День ЗСУ: історія армії, забобони і цікаві факти

Президент візьме участь в урочистостях з нагоди Дня ЗСУ

За участю президента проведуть і церемонію присвоєння почесних найменувань військовим частинам. Також під час урочистостей вручать бойові прапори.

Раніше Зеленський привітав військових та ветеранів зі святом

Раніше 6 грудня глава держави вже привітав військовослужбовців та ветеранів зі святом. Президент подякував захисникам за їхню службу, стійкість та героїзм.

Зеленський наголосив, що незважаючи на те, що офіційно ЗСУ – лише 30 років їхня історія сягає багатьох століть і шлях нерозривно поєднаний з усіма етапами становлення України.

Раніше привітання з Днем ЗСУ опублікував і головнокомандувач Валерій Залужний . Він підкреслив, що українська армія – одна з найсильніших у світі.

Читайте також Збройні сили святкують 30-річчя: як Україна вітає військових з ювілеєм

Коротко про День Збройних сил України:

День ЗСУ відзначають з 1991 року.

Святкові заходи заплановані в багатьох містах України, зокрема, Києві, Львові, Харкові та Одесі.

У Міноборони обіцяють показати новітні зразки озброєння та військової техніки.

Дивіться відео про те, про що ветерани пишуть у своїх книжках – у VETERANO блог: