Тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися вже в грудні. Україна готова долучитися до такого формату на полях саміту G20 у США, однак спершу сторони мають узгодити порядок денний і зрозуміти, якого результату можуть досягти.

Про це президент України розповів журналістам.

Чи може відбутися тристороння зустріч на саміті G20?

За словами Володимира Зеленського, перед можливою зустріччю лідерів радники з питань безпеки проведуть низку контактів — онлайн або під час особистих зустрічей. Їхнє завдання – підготувати порядок денний переговорів і визначити, якого результату можна досягти.

Президент наголосив, що потрібно опрацювати кілька сценаріїв – максимальний, середній і мінімальний. Зокрема, сторони мають зрозуміти, що можуть запропонувати для деескалації та наближення завершення війни.

Вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміло місце,

– пояснив Зеленський.

Він також нагадав, що під час зустрічі в Берліні американська сторона висловила бажання провести переговори ще до Різдва. На запитання, чи підходять такі терміни Україні, президент відповів, що зустрітися можна й раніше.

Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей,

– наголосив глава держави.

Чи запросили Україну на саміт G20 у США?

Зеленський повідомив, що кілька лідерів уже пропонували американській стороні офіційно запросити Україну на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня у США. Однак Київ поки не отримав такого запрошення.

Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь,

– зазначив президент.

Він переконаний, що тристороння зустріч України, США та Росії на полях саміту цілком можлива. За словами Зеленського, якщо Дональд Трамп запросить Україну, це змінить ситуацію, а такий формат переговорів підтримають незалежно від ставлення інших учасників до Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловлював готовність до діалогу з Володимиром Путіним у разі його прибуття на саміт лідерів G20 у Флориді. Раніше європейські країни спільно зі США та Україною погодили базові засади майбутніх переговорів щодо безпеки.