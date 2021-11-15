Зеленський доручив посилити боротьбу з підробкою сертифікатів у турфірмах
Джерело:Офіс Президента
В Україні паралельно зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і жертвами недуги набирає обертів й торгівля підробленими сертифікатами про вакцинацію.
Зокрема торгівлею фейкових документів активно займаються туристичні оператори. Про це йшлося селекторній нараді, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.
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Під час зібрання президент звернувся до Національної поліції та Міністерства інфраструктури щодо запобігання підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію турфірмами.
Підроблені COVID-сертифікати – гра в рулетку
Ірина Венедіктова вважає, що підроблені COVID-сертифікати нерідко перетворюються на свідоцтва про смерть. Одна, за її словами, все одно є ті, хто їх купують, а пізніше заражають усіх навколо.
Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити,
– наголосила генпрокурорка.
Окрім цього, вона зазначила, що статистика з підроблення коронавірусних документів зростає.
До теми Покарання не уникнути: фальшиві COVID-сертифікати загрожують позбавленням волі
Кримінальна відповідальність за підробку документів
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів. Хочуть, аби порушники несли кримінальну відповідальність.
- За використання підроблених документів пропонують карати штрафом від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на термін до 2 років.
- За внесення медпрацівником неправдивих даних загрожуватиме штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на термін до 2 років. При цьому – з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю від 1 до 3 років.
- За виготовлення підроблених документів і збут каратимуть найжорсткіше. Зловмисникам "світить" штраф у розмірі від 85 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі на термін до 3 років.