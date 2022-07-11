Зеленський доручив розробити іспит для отримання громадянства України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо введення обов'язкового іспиту для отримання українського громадянства. Ініціатори просили, аби екзамен включав тести на знання мови, історії тощо.

Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю зайнятись цим, оскільки питання потребує законодавчого врегулювання.

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Відповідь Зеленського

Президент у своїй відповіді зауважив, що уряд забезпечує проведення політики щодо освіти і науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя.

Я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання,

– сказав Зеленський.

Яким може бути іспит

Ініціатор петиції Віталій Капустян подав її 23 травня. Він просить главу держави ввести обов'язковий іспит для отримання українського громадянства. Підписали ініціативу 26 578 людей.

В уряді поки не коментували, чи розглядали це питання. Однак автор просив, аби кандидати демонстрували свою повагу і справжній інтерес до набуття громадянства України. На думку Капустяна, іспит повинен включати вивчення державного гімну, тести з української мови, історії України, на знання Конституції.

Зауважимо, зараз для отримання громадянства людина має подати заяву та пакет документів.

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