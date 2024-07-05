Комплексний пакет рішень щодо подолання енергокризи: Зеленський розповів деталі

Найближчим часом урядовці повинні представити всі пропозиції стосовно того, як підтримати людей, громади, а також українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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Зеленський розповів про комплексний пакет рішень щодо подолання енергокризи

У п'ятницю, 5 липня, відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад України, у якому взяли участь урядовці та представники різних органів центральної влади. Найближчим часом посадовці мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики.

Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше,

– заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що є зосередження на перемовинах з європейськими партнерами з метою збільшення обсягів імпорту електроенергії. Гарант зазначив, що тривають роботи з відновлення енергетичних об'єктів.

"Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", – резюмував лідер України.