Зеленський, Дуда і Науседа зустрілись у Львові та підписали декларацію Люблінського трикутника

Володимир Зеленський під час візиту до Львова зустрівся з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали важливу спільну декларацію Люблінського трикутника.

Це трапилось 11 січня, повідомляє 24 Канал. Відомо, що ррезидент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України.

Зауважте Зеленський приїхав до Львова: яка мета візиту

Що підписали президенти України, Польщі та Литви

Під час зустрічі у Львові президенти провели перемовини та підписали важливий документ – Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

За результатами переговорів уклали спільну декларацію, в якій відобразили ключові питання – політичні, гуманітарні висновки від цієї зустрічі,

– заявив Володимир Зеленський.

Лідери країн також обговорили ситуацію в Україні, зокрема – оборонну допомогу і реалізацію "формули миру".

Окрім того, за словами президента України, країни готуються до переговорів про членство України в ЄС. Щодо цього є повна підтримка Польщі та Литви.