Зеленський і Дуда підписали спільну декларацію щодо наближення України до вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це один із важливих кроків для вступу України в Євросоюз.

Цього ж дня лідери Польщі, України, Естонії, Латвії та Литви підписали п’ятисторонню декларацію. Це – важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.

До теми Історичних питань з Польщею у нас скоро не буде, – Зеленський

Підтримка євроінтеграційного напрямку України

Дуда і Зеленський цим підписаним документом підтвердили: Україна має намір вступати у Євросоюз. Роль Польщі у цьому – підтримка на шляху до євроінтеграції.

Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху,

– зазначено в документі.

Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. У березні цього року підписали подібну декларацію з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

Партнерство ЄС на Сході

Щодо дій України у напрямку вступу до ЄС – то наразі вона просунулася настільки далеко, як ніколи раніше, заявляють в ОП. "Реформи, які протягом десятиліть відкладалися або впроваджувалися лише частково, нарешті забезпечуються законодавчо та посилюють державу на інституційному рівні. Економічні відносини в нашій країні набувають необхідної прозорості для стійкого зростання".

Імплементуючи Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми просунулися так далеко, що модернізація Угоди – цілком справедливе завдання, над яким вже працюємо з європейськими партнерами,

– сказав Зеленський.

Україна готова посилити європейську спільноту на сході разом з Грузією та Молдовою. Саме тому президенти України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства.

Вона має гарантувати політику "відкритих дверей" для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям.