Зеленський дуже іронічно ставиться до спроб його знищення, – Арестович

Ворог не полишає надії досягти головної цілі – знищити керівництво, зокрема президента Володимира Зеленського. Але це окупантам не вдається.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час прямого ефіру телеканалу "Рада", передає 24 канал.

До теми Не бачимо входу нових військ Росії на Київщині, – Арестович

За його словами, сам президент Володимир Зеленський дуже іронічно ставиться до спроб його знищення. "Ми всі разом зараз. І коли до нас забігають налякані люди та кажуть, що треба терміново евакуюватися, ми дружно сміємося", – зізнається Арестович.

Він каже, що вже було дві спроби стрілянини на Печерську, але не по керівництву країни.

І коли ми повідомили про це президента, він посміявся та сказав: "Працюємо далі". Тут всі готові до всього, навіть до вуличних боїв, якщо вони трапляться… Ніякий ворог на Печерськ ніколи не зайде,

– заявив Олексій Арестович.

Додамо, що 5 березня Президент України Володимир Зеленський виступив з потужним зверненням. Глава держави також згадав про українців, які щодня виганяють окупантів.

"Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя", – заявив Володимир Зеленський.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!