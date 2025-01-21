В ОП назвали ключову мету візиту Зеленського на економічний форум у Давосі

Президент України Володимир Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який проходитиме 20 – 24 січня. Головна мета візиту – зафіксувати позицію нашої держави.

Вкрай важливо пояснити, що не можна йти на поступки Росії у будь-якому вигляді, тому що це ламатиме звичну для глобальної політично-економічної еліти систему. Це 24 Каналу пояснив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Тоді відносини між країнами будуть мати інший вигляд. Цього не можна дозволяти. І зафіксувати цю позицію, що сьогодні важливіше і дешевше, будемо відверті, вкладатись у програми підтримки України, ніж завтра витрачати набагато більші кошти для того, щоб цю систему відновити попри удари Росії", – підкреслив він.

Росія ставить за мету не лише захоплення частини території України, а й домінування та злам глобальної системи міжнародних відносин. Країна-агресорка точно не поступиться у цьому. Росіяни продовжують не звертати увагу на міжнародне право.

Глобальні еліти все-таки точно будуть розуміти мотиви Росії. Будуть розуміти, що будь-яка фіналізація війни, де ви стимулюєте Росію, наприклад, замороження конфлікту – це означатиме лише продовження конфлікту на інших рівнях, форматах,

– зазначив посадовець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 січня прибув у Давос у Швейцарії. Там він бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Також у програмі візиту українського лідера двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії. Крім цього, він має зустрітись із великим бізнесом та відвідати інші заходи.