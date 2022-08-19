Зеленський підбив підсумки візиту до Львова та зустрічі з Ердоганом: відео та фото зустрічей

Президент Володимир Зеленський 18 серпня провів зустріч з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом у Львові. Політики говорили про співпрацю та стратегічне партнерство.

Упродовж дня Зеленський ділився у соцмережах фото та відео свого візиту до міста Лева. А вже 19 серпня опублікував відеопідсумок важливого дня.

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Учора був насичений день у Львові. Важливі зустрічі та рішення. Дякую місту Лева та всім львів'янам за теплий прийом,

– заявив Зеленський.

Зеленський підбив підсумки візиту до Львова: дивіться відео

Зустріч Зеленського та Ердогана у Львові: головне

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Львова на запрошення президента Зеленського. Літак турецького лідера прибув до польського Жешува, а потім делегація з Анкари автомобілями вирушила до Львова.

Володимир Зеленський прибув до Львова раніше. До зустрічі з Ердоганом він навідав поранених військових у госпіталі та разом з міським головою Андрієм Садовим вшанував пам'ять загиблих у війні з росією Героїв.

Як Львів зустрічав Зеленського: дивіться відео

Згодом Зеленський розповів, що темами зустрічі з Ердоганом стали:

оборонна співпраця;

економічна співпраця;

енергетична співпраця.

Український лідер подякував Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Зеленський розповів, що вже підписали домовленість щодо інфраструктури.

Окрім того, відбулися тристоронні переговори Зеленського, Гутерреша і Ердогана.

Пресконференція Зеленського з Ердоганом та Гутеррешем: дивіться відео

Гутерреш, Ердоган та Зеленський у Львові / Офіс Президента

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