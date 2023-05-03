Візит Зеленського у Фінляндію: оглядач акцентував на важливій події, що відбулась напередодні
Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув з візитом до Фінляндії 3 травня. Напередодні там сталася ще одна цікава подія.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, напередодні стало відомо, що США та Фінляндія збираються посилити військову співпрацю.
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Зокрема, йдуть перемовини щодо того, аби на фінських військових базах могли розміститися американські військові. Там вони б організували навчальні бази.
Вони укладають договір щодо розміщення американських військових на базах фінської армії. Це було необов'язково. Якщо хтось є представником НАТО, то це не зобов'язує його розміщувати там контингент іншого представника НАТО. Це домовленості обох сторін,
– зазначив Коваленко.
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Чи може Фінляндія допомогти Україні зброєю
Як наголосив Коваленко, на тлі цього до Фінляндії прибув президент Володимир Зеленський з несподіваним візитом. Насправді ця держава вже неодноразово надавала військову допомогу Україні упродовж повномасштабного вторгнення.
Але, ймовірно, Фінляндія може ще багато чим допомогти. Там є певні запаси як радянської техніки та боєприпасів, так і зброї західного зразка.
Тому ці контакти дуже корисні. Вони можуть мати непогану перспективу розвитку,
– впевнений Коваленко.
Зеленський прибув до Фінляндії: коротко
- Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії 3 травня. Він зустрівся з тамтешнім президентом Саулі Нііністьо.
- Відомо, що серед усього лідери обох держав мали обговорювати двосторонні відносини та питання підтримки України. Також Зеленський зустрінеться з прем'єрами країн Північної Європи.
- 4 квітня Фінляндія стала членом НАТО. Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував над російським диктатором Владіміром Путіним через зростання Альянсу.