Візит Зеленського у Фінляндію: оглядач акцентував на важливій події, що відбулась напередодні

Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув з візитом до Фінляндії 3 травня. Напередодні там сталася ще одна цікава подія.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, напередодні стало відомо, що США та Фінляндія збираються посилити військову співпрацю.

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Зокрема, йдуть перемовини щодо того, аби на фінських військових базах могли розміститися американські військові. Там вони б організували навчальні бази.

Вони укладають договір щодо розміщення американських військових на базах фінської армії. Це було необов'язково. Якщо хтось є представником НАТО, то це не зобов'язує його розміщувати там контингент іншого представника НАТО. Це домовленості обох сторін,

– зазначив Коваленко.

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Чи може Фінляндія допомогти Україні зброєю

Як наголосив Коваленко, на тлі цього до Фінляндії прибув президент Володимир Зеленський з несподіваним візитом. Насправді ця держава вже неодноразово надавала військову допомогу Україні упродовж повномасштабного вторгнення.

Але, ймовірно, Фінляндія може ще багато чим допомогти. Там є певні запаси як радянської техніки та боєприпасів, так і зброї західного зразка.

Тому ці контакти дуже корисні. Вони можуть мати непогану перспективу розвитку,

– впевнений Коваленко.

Зеленський прибув до Фінляндії: коротко