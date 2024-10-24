Погрожує "окупувати Київ": принт на футболці Зеленського довів до істерики Захарову

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський був у футболці з написом "Зробимо Росію знову маленькою". Цей принт на футболці президента України не залишився без уваги представниці російського МЗС Марії Захарової.

Відтак, свою істеричну відповідь вона опублікувала на сторінці зовнішньополітичного відомства Росії у соцмережі Х (раніше твітер), інформує 24 Канал.

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Бурхлива реакція Захарової на футболку Зеленського

У середу, 23 жовтня, Володимир Зеленський записав традиційне щоденне звернення до українців.

Під час звернення до народу український лідер розповів про нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, про ситуацію на фронті, Курську операцію та про потреби Сил оборони. Проте особлива увага громадськості була прикута до одягу, в якому з'явився глава держави.

На чорній футболці був біло-червоний напис "Make Russia small again", що перекладається як: "Зробимо Росію знову маленькою".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на футболку, у якій записав відео Володимир Зеленський.

Маленькою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозумів! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, чор**в при***ок,

– написала Марія Захарова.