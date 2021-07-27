Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але у Кремля, схоже, інші плани, – ОП

27 липня 2021 , 21:24
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним як у межах нормандського формату, так і віч-на-віч. Мир залишається головним пріоритетом українського лідера.

Сергій Никифоров – речник Зеленського – наголосив, що президент зі свого боку готовий робити все можливе, щоб на Донбасі запанував мир. Зокрема, зустрітися з Путіним.

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Він (Зеленський – 24 канал) неодноразово повторював, що готовий зустрічатись і в нормандському форматі, і віч-на-віч з російським президентом. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші,
– наголосив Никифоров. 

Деталі від Никифорова

  • Речник президента наголосив, що 27 липня минув рік від встановлення домовленості про режим тиші на Донбасі.
  • За словами Никифорова, за цей час на Сході вдвічі зменшилася кількість обстрілів і загиблих серед українських військових.
  • Окрім того, утричі зменшилася кількість поранених.
  • Никифоров зауважив, що з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксували 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених.
Автор: Мар'яна Бекало