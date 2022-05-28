Зеленський готується виступити на засіданні Євроради: про що говоритиме президент

Світу постійно треба нагадувати, що Росія є країною-терористкою. Такий її статус треба визнати офіційно.

Президент України Володимир Зеленський 28 травня звернувся до українців. Він закликав назвати Росію спонсором тероризму.

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"Це просто правдиво. Це чесно і показує ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні й дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено", – заявив Зеленський.

Про що скаже президент у Єврораді

Президент зазначив, що готується до засідання Європейської Ради. Воно відбудеться 30 – 31 травня. За словами Зеленського, лише спільно з європейцями вдасться зупинити політику окупантів.

Він сказав, що планує говорити про терор, який наразі став єдиною формою для Росії у стосунку до Європи. Зеленський наголосив, що росіяни вчиняють терор в Україні, терор на енергетичному ринку всієї Європи.

Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі? Приділю необхідну увагу і тому прогресу в розвитку нашої держави, який вже досягнутий і який може бути досягнутий найближчим часом,

– сказав Зеленський.

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Розмова з Борисом Джонсоном

Також президент наступного тижня продовжить спілкуватися з парламентами європейських країн. Він зазначив, що запланував іншу міжнародні активності. Це все спрямоване на збільшення тиску на російських окупантів.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про оборонну підтримку і постачання пального в Україну. Про те, як можемо розблокувати українські порти, а отже як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи", – розповів Зеленський.

Він додав, що окремо поспілкувалися про гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що слід ще більше посилити роботу над цим.

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