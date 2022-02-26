Зеленський говорив з Генсеком ООН про доставку трупів російських солдатів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що спілкувався з Генсеком ООН на кілька тем. Зокрема, вони обговорили питання доставки трупів російських солдатів.

Президент України повідомив про це на своїй офіційній сторінці у твітері. Він зазначив, що зміг обговорити одразу кілька важливих тем з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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Зеленський поспілкувався з Генсеком ООН

У своєму повідомленні Володимир Зеленський написав, що Росію потрібно позбавити права голосу в Раді Безпеки ООН та кваліфікувати її дії та заяви як геноцид українського народу. Також він попросив допомогти з доставкою трупів російських солдатів.

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Повний текст повідомлення:

Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.